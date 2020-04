Sport speelde in de Verenigde Staten een belangrijke rol bij het onderkennen van de ernst van de coronacrisis en de hoop is dat het ook een belangrijke rol kan spelen in de terugkeer naar een meer 'normaal' leven. Daarom roept zelfs president Donald Trump op om de grootste competities zo snel mogelijk te hervatten.

Het beeld van een geschokte Dallas Mavericks-eigenaar Mark Cuban die tijdens een wedstrijd van zijn basketbalclub tegen Denver Nuggets op zijn telefoon ziet dat de NBA is stilgelegd, zegt eigenlijk alles.

Als sport ergens onlosmakelijk met de maatschappij verbonden is, dan is het in de VS. Normaal gesproken zou ijshockeycompetitie NHL woensdag begonnen zijn met de play-offs, zou in de NBA het reguliere seizoen bijna afgelopen zijn en zouden de eerste wedstrijden in honkbalcompetitie MLB net gespeeld zijn.

Maar nadat op 11 maart bekend werd dat de Franse basketballer Rudy Gobert van Utah Jazz positief was getest op het coronavirus, legden in rap tempo alle sporten in de VS hun competities stil.

Het zorgde ervoor dat Amerikanen het COVID-19-virus een stuk serieuzer gingen nemen. Maar het betekende ook dat in een land waar je in de lente normaal gesproken elke dag kunt kiezen uit tientallen sportevenementen, er opeens een grote leegte was.

De reactie van Mark Cuban toen hij las dat de NBA was stilgelegd.

'Trump: 'Ik wil fans terug in de stadions'

Amerikanen weten nog goed hoe sport na de aanslagen van 11 september 2001 een belangrijke rol speelde in het herstel van het land. Bekend is vooral het beeld van de toenmalige president George W. Bush die eind oktober in New York de ceremoniële eerste pitch deed voor de derde wedstrijd in de World Series tussen New York Yankees en Arizona Diamondbacks. "Ik heb nog nooit zoiets emotioneels gevoeld", zei Bush die dag.

De huidige president Trump hoopt dat sport eenzelfde rol kan spelen in de coronacrisis. Hij organiseerde daarom afgelopen zaterdag een conferencecall met de bazen van alle grote competities en daarin benadrukte hij dat het economisch en maatschappelijk veel zou betekenen als sport snel zou terugkeren in de VS.

"Ik wil de fans terug in de stadions", zei Trump na de conferencecall op zijn dagelijkse persconferentie. "Zodra het kan, natuurlijk. De fans willen ook weer de stadions in, zij missen hun sport. Ik kan je geen datum geven, maar het wordt eerder vroeger dan later."

Natuurlijk hebben de grote competities hun eigen financiële redenen om zo snel mogelijk door te willen gaan; ze hebben allemaal een jaarlijkse omzet van miljarden euro's. "En ik weet ook dat alle sportcompetities heel graag onderdeel willen zijn van de beweging die de economie weer op gang brengt", zei NBA-baas Adam Silver maandag tegen TNT.

De vier grootste competities (NFL, NBA, NHL en MLB) zijn daarom allemaal aan het nadenken over manieren om - op een veilige manier - weer op te starten.

George W. Bush met zijn ceremoniële eerste pitch bij de World Series, ruim een maand na 11 september. (Foto: Getty Images)

NBA (basketbal)

De NBA heeft al een virtueel toernooitje georganiseerd met topspelers als Kevin Durant en zondag en donderdag zal er live op sportzender ESPN een zogenoemde HORSE-wedstrijd uitgezonden worden, een schotcompetitie met acht (oud-)topspelers vanuit hun huis.

Over de hervatting van de 'echte' NBA benadrukte Silver maandag dat er sowieso voor 1 mei geen beslissing zal worden genomen. "We kijken naar heel veel verschillende scenario's, maar op dit moment weten we bijna nog minder dan toen we de NBA stillegden."

MLB (honkbal)

De nieuwe jaargang in de Major League Baseball had op 26 maart moeten beginnen, maar dat ging door de coronacrisis niet door. ESPN meldde dinsdag dat de MLB een plan heeft bedacht waarbij het seizoen wellicht al in mei van start kan gaan. Het idee is dat alle dertig teams in hotels in Arizona in een soort isolatie worden geplaatst en dat in die staat alle wedstrijden worden gespeeld, zonder publiek. MLB benadrukte in een reactie op het bericht van ESPN dat dit slechts een van de opties is die worden besproken.

De Amerikaanse honkbalstadions zullen nog een tijdje leeg blijven. (Foto: Reuters)

NHL (ijshockey)

De meeste clubs in de NHL moeten nog iets meer dan tien duels spelen in het reguliere seizoen, gevolgd door play-offs die normaal ruim twee maanden duren. De competitie hoopt het seizoen af te maken en is bereid tot diep in de zomer door te spelen, maar ijshockeyers hebben wel een probleem in vergelijking met andere sporters: schaatsen is zo goed als onmogelijk in coronatijden. Veel spelers hebben daarom benadrukt dat ze een flinke aanloop nodig zullen hebben voordat ze weer wedstrijden kunnen spelen.

NFL (American football)

De NFL zit in de relatieve luxepositie dat de start van het nieuwe seizoen pas op 10 september gepland staat. NFL-baas Roger Goodell zei deze week dat zijn competitie van plan is om dit jaar gewoon wedstrijden te spelen. "We kunnen voor hoop en afleiding zorgen en helpen het land te helen."

De jaarlijkse draft, waarbij clubs om de beurt nieuwe spelers mogen kiezen, zal gewoon doorgaan van 23 tot en 25 april. De grote show in Las Vegas is wel geschrapt; de draft zal noodgedwongen plaatsvinden vanuit huis.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.