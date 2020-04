Tiger Woods had donderdag eigenlijk moeten beginnen aan het verdedigen van zijn titel bij The Masters in Augusta, maar de eerste major van het jaar is vanwege de coronacrisis verplaatst naar november. De golflegende strijdt daarom maar met zijn zoontje Charlie (11) om het befaamde groene jasje.

"We hebben een deal dat we meestal elke avond een puttwedstrijdje houden in de tuin en dat de winnaar het groene jasje in zijn kledingkast mag hangen", zegt de 44-jarige Woods donderdag in gesprek met GolfTV, zijn eerste interview sinds februari.

"Meestal blijft het jasje in mijn kast, maar Charlie heeft hem ook af en toe gewonnen. En je kunt er zeker van zijn dat er in mijn huis geen overwinningen cadeau worden gegeven. Het is leuk om te zien dat hij me plaagt als ik verloren heb en dat hij af en toe het jasje draagt."

Woods zorgde een jaar geleden voor een van de bijzonderste sportmomenten van 2019 door bij The Masters zijn eerste majortoernooi sinds 2008 te winnen. De Amerikaan kreeg zo voor de vijfde keer het groene jasje, de traditionele prijs voor de winnaar van het prestigieuze toernooi op de baan van Augusta National.

Tiger Woods hield woensdag met zijn gezin (zoontje Charlie zit uiterst rechts) thuis het traditionele Champions Dinner. De winnaar van The Masters mag een jaar later altijd een diner organiseren.

Woods heeft minder pijn aan zijn rug

The Masters van 2020 zouden van donderdag tot en met zondag plaatsvinden, maar het toernooi werd enkele weken geleden uitgesteld vanwege het coronavirus. De organisatie mikt op 12 tot en met 15 november als nieuwe data.

"Dit is niet de manier waarop ik het groene jasje langer in mijn bezit wilde houden", aldus Woods. "Ik wilde het op de baan opnieuw verdienen. Maar goed, het is momenteel geen normale situatie, voor niemand. Gelukkig hebben we mogelijk alsnog The Masters in november."

De vijftienvoudig majorwinnaar kende geen goed begin van dit jaar, vooral doordat hij last van zijn rug had. Die problemen zijn inmiddels voor een groot deel voorbij. "Ik voel me veel beter dan twee maanden geleden. Ik heb deze negatieve situatie positief kunnen gebruiken door veel te trainen."

