Door het coronavirus gaat 10 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

10 april 1997: In aanloop naar de GP van Argentinië brengen Michael Schumacher en zijn vrouw Corinne een bezoek aan de Argentijnse president Carlos Menem. 'Schumi' zou in de openingsronde van de race al crashen. (Foto: Pro Shots)

10 april 1999: Michael Jackson is eregast bij Fulham voor de thuiswedstrijd tegen Wigan. Een thriller wordt het niet: Fulham zegeviert met 2-0. (Foto: Getty Images)

10 april 2010: In een van zijn laatste gevechten neemt Evander Holyfield het op tegen de Zuid-Afrikaan Francois Botha. De dan 47-jarige Amerikaan wint het duel in de zevende ronde. (Foto: Getty Images)

10 april 2011: De internationale doorbraak van Epke Zonderland. De Friese turner wordt in Berlijn Europees kampioen aan de rekstok. (Foto: Getty Images)

10 april 2013: Een dag voor de GP van China bezoekt Red Bull-coureur Sebastian Vettel een markt in Sjanghai. De op dat moment drievoudig wereldkampioen lijkt de lokale keuken niet echt te kunnen waarderen. (Foto: Getty Images)

10 april 2018: Het Stadio Olimpico staat op zijn kop nadat AS Roma zich ten koste van FC Barcelona op sensationele wijze heeft geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Na een 4-1-nederlaag in Spanje wint de ploeg van Kevin Strootman thuis met 3-0. (Foto: Getty Images)

10 april 2019: David Neres is in extase nadat hij heeft gescoord voor Ajax tegen Juventus. De Amsterdammers beginnen met een 1-1-gelijkspel aan het tweeluik in de kwartfinales van de Champions League. (Foto: Pro Shots)