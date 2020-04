Nadat hij afgelopen zomer zijn voetbalcarrière beëindigde, heeft Arjen Robben zich gestort op padel. Hij is van plan om de racketsport groot te gaan maken in Nederland.

"Ik heb de laatste tijd heel veel padel gespeeld, en dat geeft mij echt veel plezier", zegt Robben donderdag in een podcast van zijn oude club Bayern München. "Het is een nieuwe sport, een mix tussen tennis en squash."

Robben (36) speelde bij een padelclub in Duitsland en nam ook deel aan toernooien in Nederland. De 96-voudig international van Oranje is van plan om binnenkort weer in Nederland te gaan wonen.

Daar wil hij zich ook gaan richten op padel. "Ik heb het er al een paar keer met mijn vrouw over gehad. Zij speelt het ook graag. Zlatan Ibrahimovic heeft padel groot gemaakt in Zweden, zoiets kan ik me in Nederland ook wel voorstellen", aldus Robben.

In Zuid-Amerika en Spanje is padel al een grote sport. (Foto: Getty Images)

'Hij wilde paar jaar geleden al padelcentrum openen'

Robben nam enkele jaren geleden al eens contact op met de Nederlandse Padelbond. "Hij had het plan om een padelcenrtum te openen in Groningen", vertelt Peter Bruijsten, woordvoerder van de bond, tegen NU.nl. "Het is natuurlijk geweldig dat iemand als Robben padel omarmt. Hij is een uitstekende ambassadeur voor onze snel groeiende sport."

De meeste padelbanen zijn onderdeel van tennisclubs. "Maar inmiddels zijn er in Nederland ook enkele 100 procent padelcentra. De grootste heeft zes banen", vertelt Bruijsten.

"Ibrahimovic heeft in Stockholm drie grote padelcentra geopend. Stel dat we in Nederland ook een overdekt centrum met pakweg negen banen krijgen, dat zou echt geweldig zijn."

Aantal padelbanen in Nederland verdubbelt jaarlijks

Padel ontstond in 1969 in Mexico en is voornamelijk in Latijns-Amerika en Spanje een grote sport geworden. In steeds meer andere landen krijgt de sport ook meer voet aan de grond. "In Nederland groeit padel als kool. Elk jaar verdubbelt het aantal banen, inmiddels hebben we er bijna vierhonderd", vertelt Bruijsten.

Naar schatting telt Nederland zo'n twintigduizend actieve padelspelers. Enkele van de grootste talenten hebben zich in Spanje gevestigd in de hoop zich te kwalificeren voor de World Padel Tour en zo een profbestaan op te bouwen.

De competitie in Nederland is genderneutraal. "Dat vinden we erg modern", aldus Bruijsten. "Je speelt altijd in teams van twee, maar er kunnen drie vrouwen en één man op de baan staan of andersom. Alle combinaties zijn mogelijk. Bij padel heb je geen kracht nodig, het gaat meer om tactiek."

Aan de nieuwe competitie doen dit jaar een recordaantal van zevenhonderd teams mee. Het seizoen moet in juni van start gaan, mits de coronamaatregelen van de overheid dat toestaan.