De hervatting van de Premier League Darts is donderdag verder uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dartsbond PDC heeft ook de speelrondes in mei verplaatst, waardoor op zijn vroegst eind juli weer wordt gespeeld.

Met de uitgestelde speelrondes in Glasgow (7 mei), Leeds (14 mei) en Londen (21 mei) staat het aantal Premier League-speelrondes dat niet doorgaat nu op elf.

In de nieuwe planning van de PDC zijn de eerstvolgende wedstrijden op 30 juli in de Utilita Arena in Birmingham en staan de play-offs in de FLyDSA Arena in Sheffield voor 15 oktober op het programma. 'Judgement Night', de avond waarop de nummer negen van de ranglijst afvalt, is op 20 augustus in de Londense O2 Arena.

Het kwam niet eerder voor dat een Premier League-seizoen over zo veel maanden verspreid was. Het huidige seizoen begon op 6 februari in Aberdeen en is zes speelrondes onderweg.

Titelverdediger Michael van Gerwen is achter Glen Durrant de nummer twee op de ranglijst. De wereldkampioen van 2014, 2017 en 2019 jaagt op zijn zesde Premier League-eindzege en zou daarmee recordhouder Phil Taylor evenaren.

Voorlopig programma Premier League Darts 30 juli: Birmingham

13 augustus: Belfast

20 augustus: Londen

27 augustus: Leeds

3 september: Berlijn

9/10 september: Rotterdam

17 september: Glasgow

24 september: Manchester

1 oktober: Newcastle

15 oktober: Sheffield

