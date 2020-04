Door het coronavirus gaat 9 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

9 april 1988: Met een glas champagne genieten Hans Gillhaus en Ronald Koeman van de landstitel die PSV heeft behaald na een 1-0-zege op AZ. Anderhalve maand later zouden de Eindhovenaren ook de Europa Cup I winnen. (Foto: Pro Shots)

9 april 1990: Feest in de kleedkamer van SVV. De Schiedamse club, die inmiddels is verdwenen uit het profvoetbal, dwingt promotie naar de Eredivisie af. (Foto: Pro Shots)

9 april 1997: Juventus-spits Nicola Amoruso juicht na zijn treffer in de gloednieuwe Amsterdam ArenA, zoals het stadion van Ajax toen nog heette. Na twee Champions League-finales op rij strandt Ajax dit jaar in de halve finale. 'Juve' wint uit met 1-2 en thuis met liefst 4-1. (Foto: Pro Shots)

9 april 2000: Michael Schumacher wint op weg naar zijn derde wereldtitel de GP van San Marino, tot grote vreugde van de vele Ferrari-tifosi op de tribunes. (Foto: Pro Shots)

9 april 2004: De ongeslagen serie van 'The Invincibles' is in het geding als Arsenal in de 31e speelronde met 1-2 achterstaat tegen Liverpool. Mede dankzij een treffer van Thierry Henry na een magistrale solo winnen de Londenaren toch met 4-2 en blijven dat seizoen als enige club ooit in de Premier League zonder nederlaag. (Foto: Pro Shots)

9 april 2012: De spelers van Helmond Sport vieren feest op het veld van AGOVV in Apeldoorn na het behalen van de vierde periodetitel in de Eerste Divisie. (Foto: Pro Shots)

9 april 2017: Onder grote belangstelling begint Tom Boonen aan Parijs-Roubaix, de laatste koers in zijn glansrijke carrière. De Belgische wielerlegende neemt afscheid met een weinig eervolle dertiende plaats. (Foto: Pro Shots)

9 april 2019: De Duitse basketballegende Dirk Nowitzki maakt na de 120-109-zege op Phoenix Suns bekend dat hij zijn laatste thuiswedstrijd in de NBA heeft gespeeld. Een dag later speelt hij na 21 jaar bij de Dallas Mavericks op veertigjarige leeftijd zijn allerlaatste duel. (Foto: Getty Images)