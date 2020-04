Maarten van der Weijden heeft de estafettetocht door de elf Friese steden afgelast. De langeafstandszwemmer was van plan om van 28 tot 31 augustus geld op te halen voor kankeronderzoek.

"Het liefst had ik ook dit jaar veel geld opgehaald voor kankeronderzoek. Maar eerlijk gezegd, dat voelt gewoon niet goed", aldus Van der Weijden woensdag op de website van zijn foundation.

Van der Weijden zou dit jaar zelf niet meezwemmen, maar veel bekende Nederlanders waren wel van plan om voor het goede doel in het water te springen. Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Claudia de Breij, René en Natasja Froger en Syb van der Ploeg hadden deelname toegezegd.

Vanwege de coronacrisis vindt Van der Weijden (39) het ongepast om de zwemtocht door te laten gaan. "Het coronavirus heeft verdrietig genoeg al heel veel mensen het leven gekost. Voor duizenden mensen is het nu nog onzeker of zij dit zullen overleven. Het heeft ervoor gezorgd dat het leven van iedereen in de wereld op zijn kop staat."

"Dat zal ook in de zomer nog zo zijn. Zelfs als het virus dan hopelijk onder controle is. Mensen hebben hun dierbaren verloren. Zijn zelf nog aan het aansterken. Of zijn aan het bijkomen van de fantastische zorg en ondersteuning die zij geleverd hebben, in welke vorm dan ook."

"Hoe zeer de kankerpatiënt mij ook aan het hart gaat - dat weten jullie - ik vind dat onze aandacht daar de komende maanden naar uit moet gaan. Daarnaast wil ik vrijwilligers, hulpverleners en bestuurders nu niet belasten met de organisatie van mijn tocht."

Van der Weijden voltooide tocht van 195 kilometer vorig jaar

Van der Weijden deed de afgelopen jaren twee pogingen om solo de 195 kilometer lange zwemtocht te voltooien. In 2018 moest hij na 163 kilometer ziek opgeven, maar haalde hij wel 5 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Vorig jaar bereikte hij de eindstreep in Leeuwarden wel en haalde hij 6,1 miljoen euro op.

De Friese triatleet Stefan van der Pal was van plan om de elfstedentocht al op 2 juli te gaan zwemmen, maar hij zag zijn plannen ook al gedwarsboomd worden door het coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.