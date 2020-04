Een stuk indianenland in Californië lijkt het decor te worden voor UFC-gevechten. De vechtsportbond kan daar tijdens de coronacrisis doorgaan met het organiseren van gevechten.

Maandag meldde UFC-voorzitter Dana White nog dat UFC 249 volgende week zaterdag naar alle waarschijnlijkheid op een privé-eiland zal worden gehouden. Maar op woensdag melden grote Amerikaanse kranten als Washington Post en New York Times dat het Tachi Palace Casino Resort de locatie wordt voor de gevechten.

Dit resort ligt op een stuk nabij de stad Fresno, dat ruwweg midden tussen Los Angeles en San Francisco ligt in een dunbevolkte streek in Californië. Het land is eigendom van de Tachi Yokut-stam, een inheems Noord-Amerikaans volk.

De California State Athletic Commission heeft alle wedstrijden tot eind mei in de staat afgelast, maar op het indianenlandgoed is die regelgeving niet van toepassing. En daar ziet de UFC een kans om zijn evenementen te organiseren.

De UFC houdt daarnaast de mogelijkheid open voor gevechten op een privé-eiland voor buitenlandse vechters die de Verenigde Staten niet in kunnen komen.

UFC wil elk weekend gevechten organiseren

Maandag vertelde White al dat hij de vechters en hun begeleiding met privévliegtuigen wilde invliegen. Ze zouden voorafgaand en na afloop van de gevechten op COVID-19 getest moeten worden, evenals scheidsrechters, productie en cameramensen.

Er moeten elk weekend gevechten worden georganiseerd, zonder publiek maar vermoedelijk wel met miljoenen tv-kijkers wereldwijd.

Het titelgevecht tussen de lichtgewichten Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson zou het hoofdgevecht van UFC 249 worden, maar de Russische titelverdediger moest zich terugtrekken omdat hij in eigen land in quarantaine zit.

Daarop legde de UFC Justin Gaethje vast als nieuwe opponent voor Ferguson. Ook het Surinaamse zwaargewicht Jairzinho Rozenstruik staat op de fightcard van UFC 249, dat op zaterdag 18 april moet plaatsvinden.