Door het coronavirus gaat 8 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

8 april 1974: Hank Aaron verbetert het legendarische homerunrecord van Babe Ruth met de 715e uit zijn carrière. (Foto: Getty Images)

8 april 1979: Jan Lammers valt uit tijdens de West-Amerikaanse Grand Prix in Long Beach. De race wordt gewonnen door Gilles Villeneuve. (Foto: Reuters)

8 april 2007: Fernando Alonso wint de Grand Prix van Maleisië. Zijn McLaren-teamgenoot Lewis Hamilton eindigt als tweede, Kimi Räikkönen completeert het podium. (Foto: Getty Images)

8 april 2008: Mede dankzij een doelpunt van Ryan Babel bereikt Liverpool de halve finales van de Champions League. Op Anfield wordt Arsenal met 4-2 verslagen. (Foto: Getty Images)

8 april 2009: FC Barcelona trakteert Bayern München in de kwartfinales van de Champions League op een 4-0-nederlaag. Lionel Messi heeft met twee treffers en een assist een groot aandeel in de zege. (Foto: Pro Shots)

8 april 2012: PSV verovert ten koste van Heracles Almelo de KNVB-beker. Mede dankzij een doelpunt van Dries Mertens zegevieren de Eindhovenaren in de finale met 3-0. (Foto: Pro Shots)

8 april 2018: Michael Goolaerts overlijdt tijdens Parijs-Roubaix aan een hartstilstand. De Belgische renner wordt slechts 23 jaar oud. (Foto: Getty Images)

8 april 2018: Max Verstappen valt uit in de Grand Prix van Bahrein na een clash met Lewis Hamilton. (Foto: Red Bull)