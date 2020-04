De WK tafeltennis voor teams in Zuid-Korea is dinsdag verplaatst naar 27 september tot en met 4 oktober. Het toernooi was in februari een van de eerste grote sportevenementen die werden uitgesteld wegens het coronavirus.

Zowel de Nederlandse vrouwen- als mannenploeg neemt deel aan het toernooi, dat aanvankelijk gepland stond voor maart. De organisatie verplaatste de WK eerst naar 21 tot 28 juni, maar doordat het coronavirus zich verder heeft verspreid, heeft tafeltennisbond ITTF alle toernooien tot eind juni afgelast.

Het ITTF benadrukt dat 27 september tot 4 oktober slechts voorlopige speeldata zijn. "Indien noodzakelijk hebben we alternatieve data achter de hand voor de WK in Busan", meldt de ITTF. "We staan hierover in nauw contact met de Zuid-Koreaanse tafeltennisbond."

Teams uit 71 landen doen mee aan de WK.

