Ook de Amerikaanse National Football League (NFL) wordt getroffen door de coronacrisis. De jaarlijkse draft moet om die reden eind deze maand noodgedwongen plaatsvinden vanuit huis.

De draft zou oorspronkelijk gehouden worden in Los Angeles, maar de organisatie acht dat niet verstandig vanwege de uitbraak van het coronavirus. De beleidsbepalers van de clubs moeten nu dus thuis tussen 23 en 25 april middels telefoon en internet hun keuzes uitspreken.

Bij de draft mogen NFL-clubs elk jaar om de beurt nieuwe spelers kiezen. Dit zijn bijna allemaal (jonge) American footballers die klaar zijn met de sportieve loopbaan op de universiteit. Voor de clubs is het een belangrijke manier om de selectie te versterken.

De draft is het grootste evenement van de NFL buiten het wedstrijdseizoen (september-februari) om. Vorig jaar waren er meer dan 600.000 mensen in Nashville om te kijken welke spelers er gekozen werden en gemiddeld waren er over drie dagen 6,1 miljoen tv-kijkers.

Organisatie gelastte eerder al grote show af

De organisatie besloot eerder al om de grote show in Las Vegas af te gelasten vanwege het coronavirus, wat betekende dat er geen publiek bij zou zijn en de spelers niet op een podium geroepen zouden worden.

NFL-baas Roger Goodell waarschuwde de clubs toen om niet in het openbaar kritiek te leveren op de beslissing om de draft wel gewoon door te laten gaan. "Als je dat wel doet, kan dat reden zijn voor disciplinaire maatregelen", zei hij.

Ook in de Verenigde Staten liggen alle grote sportcompetities stil vanwege het COVID-19-virus. De NBA (basketbal) en de NHL (ijshockey) zaten in het laatste stadium van het reguliere seizoen, terwijl de MLB (honkbal) op het punt van beginnen stond.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.