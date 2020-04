Het Brits Open zal dit jaar niet doorgaan. De organisatie heeft de 149e editie van het evenement maandag vanwege het coronavirus verplaatst naar 2021. De andere drie golfmajors hebben een nieuwe datum in 2020 gevonden.

Het Brits Open zou van 16 tot en met 19 juli plaatsvinden op Royal St George’s Golf Club in Sandwich. Die Engelse plaats een klein stukje ten noorden van Dover mag het prestigieuze golftoernooi nu in 2021 organiseren (15-18 juli).

"Ik kan je verzekeren dat we alle opties om The Open dit jaar te spelen hebben bestudeerd, maar het is gewoon niet mogelijk", zegt directeur Martin Slumbers van organisator The R&A.

De laatste keer dat het Brits Open niet doorging, was in de Tweede Wereldoorlog (1945).

Masters gaan naar november

De drie Amerikaanse majors, waarvan er twee vorige maand al waren uitgesteld, hebben maandag een nieuwe plek op de kalender gekregen.

De PGA Championship in San Francisco is verplaatst van 14-17 mei naar 6-9 augustus, de US Open in New York gaat van 18-21 juni naar 17-20 september en de organisatie van The Masters in Augusta mikt op 12-15 november. Dat toernooi stond gepland van 9 tot en met 12 april.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.