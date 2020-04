Door het coronavirus gaat 7 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

7 april 1971: Jan Boskamp (rechts) namens Feyenoord in achtervolging op Ajacied Dick van Dijk in De Kuip. Ajax wint het kwartfinaleduel in het bekertoernooi met 1-2. (Foto: Pro Shots)

7 april 1996: De auto van de Braziliaanse Formule 1-coureur Pedro Diniz vat vlam tijdens de Argentijnse Grand Prix in Buenos Aires. (Foto: Reuters)

7 april 2001: Sjeng Schalken en Paul Haarhuis vallen elkaar in de armen nadat ze Nederland de zege hebben bezorgd op Duitsland in de kwartfinales van de Davis Cup. Het bereiken van de halve eindstrijd is nog altijd Oranjes beste prestatie. (Foto: Reuters)

7 april 2009: Twee scheidsrechters moeten eraan te pas komen om de vechtpartij tussen NHL-spelers Tim Conboy (Carolina Hurricanes) en Joel Rechlicz (New York Islanders) te stoppen. (Foto: Getty Images)

7 april 2011: PSV'er Erik Pieters en zijn ploeggenoten treuren. Benfica is in het heenduel van de kwartfinales in de Europa League met 4-1 te sterk en neemt daarmee al een voorschot op de halve eindstrijd. (Foto: Pro Shots)

7 april 2016: Dolle vreugde bij Kira Toussaint nadat ze zich bij de Swim Cup in Eindhoven op de 100 meter rugslag heeft verzekerd van olympische deelname. (Foto: Pro Shots)

7 april 2018: De spelers van Bayern München, inclusief Arjen Robben, vieren feest in Augsburg na het binnenhalen van de 28e landstitel in de clubhistorie. (Foto: Reuters)

7 april 2019: Mathieu van der Poel zet aan tijdens de Ronde van Vlaanderen. 'MVDP' moet Alberto Bettiol, Kasper Asgreen en Alexander Kristoff uiteindelijk voor zich dulden en wordt vierde. (Foto: Pro Shots)