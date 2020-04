Sebastian Coe, de voorzitter van de mondiale atletiekbond World Athletics, waarschuwt atleten dat de coronacrisis geen vrijbrief is om te experimenteren met doping. De Brit benadrukt dat de controles nog altijd scherp zijn.

"Dit is geen testfase en geen atleet zou tot de conclusie moeten komen dat dat wél zo is. Die gedachte zou ook achterhaald zijn. De tests gaan gewoon door", zegt Coe in een interview met het Duitse ARD.

"Antidopingbureau WADA, de nationale antidopingbureaus en de integriteitscommissie van World Athletics zijn organisaties van topniveau. Nee, de coronacrisis is geen onderbreking van de integriteit van de sport."

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus liggen sportevenementen massaal stil, gelden er veel reisbeperkingen en zitten veel sporters noodgedwongen thuis. Dat is problematisch voor dopingautoriteiten, die door de strenge maatregelen nu veel minder controles kunnen uitvoeren.

De atletiek werd de laatste jaren vooral geteisterd door de Russische dopingzaak. Het WADA besloot in december om Russische sporters voor vier jaar te weren van alle wereldwijde sportevenementen.

Het zou betekenen dat Rusland ook niet welkom is op de Olympische Spelen, ook al werden die onlangs met een jaar uitgesteld. De zaak moet overigens nog wel behandeld worden door het internationale sporttribunaal CAS, want de Russen gingen in beroep.

