Door het coronavirus gaat 6 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

6 april 1896: 1.500 jaar nadat ze verboden waren door de Romeinse keizer Theodosius I zijn de Olympische Spelen terug. De eerste editie van de moderne Spelen is - vanzelfsprekend - in Athene en bij de openingsceremonie zijn 60.000 toeschouwers. (Foto: Getty Images)

6 april 1986: Een paar maanden na zijn tweede plek in de Ronde van Lombardije wint Adrie van der Poel met de Ronde van Vlaanderen zijn eerste wielermonument. De Nederlander klopt medevluchters Sean Kelly, Flup Vandenbrande en Steve Bauer in een sprint. (Foto: Reuters)

6 april 2000: Leeds United-manager David O'Leary loopt, beschermd door agenten, van het veld, nadat zijn ploeg met 2-0 heeft verloren van Galatasaray in de halve finales van de UEFA Cup. Het duel in Istanboel wordt overschaduwd door supportersgeweld en de dood van twee Leeds United-fans een dag eerder. (Foto: Reuters/Richard Heathcote)

6 april 2002: Emanuel Yarbrough, met 350 kilo de zwaarste sumoworstelaar ter wereld, bij een demonstratietoernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag. (Foto: Reuters/ Petr David Josek)

6 april 2003: Michael Schumacher knalt in de Grand Prix van Brazilië tegen de Jaguar van Antonio Pizzonia, die twee rondes daarvoor gecrasht is op het kletsnatte circuit. De race wordt na 56 van de 71 races afgebroken. (Foto: Reuters/Paulo Whitaker)

6 april 2008: Ajax neemt - met hulp van oud-spelers Danny Blind, Frank de Boer en Michel Kreek - in de rust van de thuiswedstrijd tegen De Graafschap afscheid van hoofdsponsor ABN AMRO. (Foto: Pro Shots)

6 april 2008: PSV'er Dirk Marcellis wint op stijlvolle wijze een kopduel met Srjdan Lakic van Heracles Almelo. De Eindhovenaren winnen in eigen huis met 2-0. (Foto: Pro Shots)

6 april 2010: "Hij is een PlayStation-voetballer", verzucht Arsenal-manager Arsène Wenger na een pijnlijke avond in Camp Nou. Lionel Messi maakt alle vier de goals bij de 4-1-zege van FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. (Foto: Reuters/Albert Gea)