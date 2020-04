Vanessa Bryant, de weduwe van basketballegende Kobe Bryant, is "ontzettend trots" daar haar in januari overleden man zaterdag is opgenomen in de Basketball Hall of Fame.

"Het is een geweldige prestatie en een grote eer", zei Vanessa Bryant na de bekendmaking van de Class of 2020 tegen ESPN. "We zouden natuurlijk willen dat Kobe hier was om het met ons te vieren, maar we zijn heel erg trots op hem."

In de Basketball Hall of Fame in Springfield (Massachusetts) worden sinds 1959 alleen de allerbeste basketballers ooit opgenomen. Tot dit jaar zijn er 156 mannelijke spelers geëerd in het prestigieuze basketbalmuseum.

Kobe Bryant, die op 26 januari op 41-jarige leeftijd om het leven kwam bij een helikopterongeluk in Californië, speelde zijn hele carrière voor Los Angeles Lakers en won vijf keer de titel in de NBA. De guard werd in 2008 verkozen tot de waardevolste speler (MVP) van het reguliere seizoen en was twee keer de MVP van de NBA Finals.

"Dat Kobe nu opgenomen is in de Hall of Fame, is het hoogtepunt van zijn NBA-carrière", aldus Vanessa Bryant. "Alles wat hij bereikt heeft als sporter was een opstapje om hier te komen. Het geeft ons wat troost dat hij deel uitmaakt van de Class of 2020."

Naast Kobe Bryant zullen later dit jaar met vijfvoudig NBA-kampioen Tim Duncan en vijftienvoudig All-Star Kevin Garnett nog twee van de beste basketballers aller tijden opgenomen worden in de Hall of Fame.