De in januari overleden basketballegende Kobe Bryant is een van de oud-basketballers die zijn opgenomen in de NBA Hall of Fame, zo heeft de NBA zaterdag officieel bekendgemaakt.

De Hall of Fame is een prestigieus basketbalmuseum in Springfield (Massachusetts) waar onder meer voormalige basketballers en coaches worden geëerd die veel voor de sport hebben betekend. Ook worden er historische voorwerpen tentoongesteld.

Naast Bryant zijn onder anderen vijfvoudig NBA-kampioen Tim Duncan en vijftienvoudig All-Star Kevin Garnett opgenomen in de Hall of Fame. Zij gaan de boeken in als de zogeheten 'Class of 2020'.

Duncan, die in 2016 een punt zette achter zijn carrière, won al zijn titels met San Antonio Spurs. Garnett werd alleen in 2008 kampioen met Boston Celtics en beëindigde zijn loopbaan eveneens vier jaar geleden. Spelers moeten minimaal drie jaar gestopt zijn om in aanmerking te komen voor een uitverkiezing.

Bryant pakte vijf NBA-titels

Bryant kwam op 26 januari op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikopterongeluk in Californië. De Amerikaan, die zijn hele carrière voor Los Angeles Lakers speelde, wordt als een van de beste basketballers aller tijden gezien.

Niet alleen veroverde Bryant met de Lakers vijf titels in de NBA, 'The Black Mamba' werd in 2008 verkozen tot de waardevolste speler (MVP), hij was achttien keer een All-Star en twee keer de MVP van de NBA Finals.

Het is niet de eerste keer dat Bryant wordt geëerd vanwege zijn verdiensten voor de sport. In februari werd bekend dat de prijs voor de waardevolste speler in de All-Star-wedstrijd van de NBA wordt vernoemd naar de omgekomen basketballegende.