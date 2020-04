Door het coronavirus gaat 5 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

5 april 1995: Een zelfverzekerde Ajax-staf voorafgaand aan de kwartfinalewedstrijd in de Champions League uit tegen Bayern München.

5 april 1998: Frankrijk wint de Five Nations door Wales in Londen met 51-0 te verslaan. Tegenwoordig kennen we het toernooi als de Six Nations.

5 april 2003: Feyenoord zet met negen spelers een 3-2-achterstand om in een 3-4-overwinning tegen De Graafschap. Gérard de Nooijer en Thomas Buffel krijgen rood. (Foto: Pro Shots)

5 april 2005: Geheel volgens traditie springt winnares Brittany Lincicome het water in na haar zege op het Kraft Nabisco LPGA tournament in California. De vader en de caddy van de golfster doen vrolijk mee. (Foto: Pro Shots)

5 april 2006 april: NOS-analist Johan Cruijff schudt Benfica-trainer Ronald Koeman de hand voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd in Camp Nou tegen FC Barcelona.

5 februari 2008: Vreugde bij Wesley Sneijder na zijn doelpunt voor Real Madrid in de competitiewedstrijd tegen Real Mallorca. (Foto: Getty Images)

5 februari 2009: Een jonge Lewis Hamilton met zijn vader Anthony Hamilton voorafgaand aan de start van de Grand Prix van Maleisië.

5 april 2015: Novak Djokovic wint het toernooi van Miami en viert dat op het strand. (Foto: Getty Images)