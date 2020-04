Khabib Nurmagomedov blijft het tóch als een optie zien om op zaterdag 18 april tegen de Amerikaan Tony Ferguson te vechten. De Russische MMA-vechter ziet wel liever dat het titelgevecht van UFC 249 naar de zomer wordt verplaatst.

Nurmagomedov en Ferguson zouden het op 18 april in New York tegen elkaar opnemen, maar door de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten is dat niet langer mogelijk. De UFC weigert de moed op te geven en is druk op zoek naar een andere locatie.

Dat vindt Nurmagomedov onverantwoord in deze coronacrisis en daarom schreef hij donderdag op Instagram dat hij niet in actie zou komen op 18 april en dat "de hele wereld nu in quarantaine zou moeten zitten". Ruim 24 uur later komt de wereldkampioen in het lichtgewicht al op die woorden terug.

"We zouden op 18 april kunnen vechten, maar waar? Dat is de grote vraag", zegt Nurmagomedov vrijdag tegen ESPN. "Anders zou ik in augustus wel kunnen, want ik hoorde dat de UFC in San Francisco een show wil organiseren. In september in Abu Dhabi zou ook kunnen."

Op dit moment zit Nurmagomedov in quarantaine in het Russische Dagestan. De MMA-vechter kan vanaf eind deze maand tot augustus sowieso niet in actie komen, want hij doet van 23 april tot en met 23 mei mee aan de ramadan.

Mocht het gevecht met Ferguson alsnog doorgaan, dan verdedigt Nurmagomedov voor de derde keer zijn wereldtitel in het lichtgewicht. Eerder versloeg hij Conor McGregor en Dustin Poirier.

