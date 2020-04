Door het coronavirus gaat 4 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

4 april 1993: Dolle vreugde bij Arsenal-spits Ian Wright, nadat Tottenham Hotspur op Wembley met 1-0 is verslagen in de halve finales van de FA Cup. (Foto: Pro Shots)

4 april 1999: Jaap Stam en zijn teamgenoten winnen bij Arsenal met 1-2 in de halve finales van de FA Cup. Manchester United blijft op koers voor de 'treble'. (Foto: Getty Images)

4 april 2004: De Taiwanese golfster Yani Tseng wint het LPGA's Kraft Nabisco Championship in Californië en springt samen met haar caddie het water in. (Foto: Pro Shots)

4 april 2004: Nadat hij eerder in koers gevallen is, wint Steffen Wesemann de Ronde van Vlaanderen. De Duitser van Team T-Mobile klopt de Belgen Leif Hoste en Dave Bruylandts in de sprint. (Foto: Getty Images)

4 april 2004: Michael Schumacher houdt de concurrentie achter zich tijdens de eerste Grand Prix ooit in Bahrein. (Foto: Getty Images)

4 april 2010: Den Haag geniet als na een rode kaart voor ADO-doelman Barry Ditewig de 1,76 meter lange gelegenheidskeeper Ricky van den Bergh met kunst en vliegwerk zijn doel lang schoon houdt tegen Ajax. In de laatste minuut wordt hij pas geklopt (0-1). (Foto: Pro Shots)

4 april 2015: Memphis Depay viert de 0-4 van PSV op bezoek bij FC Twente. De aanstaande landskampioen wint met 0-5 in de Grolsch Veste. (Foto: Pro Shots)

4 april 2018: Geen warm welkom voor de spelersbus van Manchester City, die voorafgaand aan de kwartfinalewedstrijd in de Champions League wordt bekogeld met flessen en stenen,. Liverpool maakt later excuses voor het gedrag van de fans. (Foto: Getty Images)

4 april 2018: Lionel Messi wordt voorafgaand aan de kwartfinalewedstrijd tegen AS Roma geëerd vanwege zijn honderdste goal in de Champions League. (Foto: Getty Images)