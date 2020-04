Het omstreden olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen heeft nog een coronabesmetting opgeleverd. Ook een coach van het Russische team heeft het COVID-19-virus onder de leden.

Anton Kadushin schrijft op Instagram dat hij positief heeft getest op het virus. De Rus, die onder anderen wereldkampioen Gleb Bakshi coacht, kreeg een paar dagen na terugkomst van het OKT symptomen die aan het coronavirus gelinkt kunnen worden en zit thuis in quarantaine.

De Russische boksbond zegt dat Kadushin een milde versie van het virus heeft en dat zijn situatie onder controle is. Er zijn voor zover bekend geen Russische boksers besmet geraakt in Londen, waar het olympisch kwalificatietoernooi (13-23 maart) werd gehouden.

Het OKT boksen ging vorige maand als een van de weinige sportevenementen in Europa gewoon door, terwijl het coronavirus al wereldwijd was uitgebroken. Enkele dagen na de start van het toernooi - en na een storm van kritiek - besloot de organisatie alsnog tot afgelasting over te gaan.

Sindsdien kwamen meerdere berichten naar buiten over boksers en coaches die bij terugkomst uit Londen positief hebben getest op het coronavirus. Zo zijn een Turkse coach en twee Turkse boksers en twee coaches en een bokser uit Kroatië besmet.

Het is nog niet bekend wanneer het OKT wordt afgemaakt. Het internationaal olympisch comité (IOC), dat vorige week de Olympische Spelen met een jaar uitstelde, moet zich nog gaan buigen over de kwalificatieprocedures.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.