De olympische marathon wordt ook volgend jaar gewoon gehouden in Sapporo en niet in Tokio. Daar was nog wat twijfel over nadat de Spelen van Tokio vorige week met een jaar werden verplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"We gaan niets veranderen aan de al vastgestelde programmering", zei sportdirecteur Kit McConnell van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) donderdag op een persconferentie.

De marathon vindt plaats in Sapporo en niet in Tokio vanwege de warmte. In Sapporo is het in de zomer 5 tot 6 graden koeler dan in Tokio, waar het in die periode van het jaar doorgaans snikheet is.

Naast de marathon is het snelwandelen ook in Sapporo. Gouverneur Yuriko Koike verzette zich eind vorig jaar nog hevig tegen het besluit van het IOC, maar legde zich er uiteindelijk met tegenzin bij neer.

'Elke atleet moet individueel worden geselecteerd'

McConnell gaf donderdag op de persconferentie verder te kennen dat de nationale comités de atleten opnieuw moeten aanwijzen die mee mogen dan aan de Spelen en dat zij dus niet automatisch zijn verzekerd van een startbewijs.

"Elke atleet moet individueel worden geselecteerd omdat ze hun nationale comité vertegenwoordigen", aldus McConnell. De atleten die al zeker waren lijken zich geen zorgen te hoeven maken omdat het waarschijnlijk gaat om een procedurele actie.

De Spelen van Tokio zijn volgend jaar van 23 juli tot en met 8 augustus. Het IOC heeft ook onderzoek gedaan naar het evenement eerder of later in het jaar te organiseren, maar kwam tot de conclusie dat de zomer het beste is.