Door het coronavirus gaat 3 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

3 april 1986: Diego Maradona plaatst een linkse directe tegen zijn landgenoot Santos Laciar. De voetballegende en de voormalig wereldkampioen in het boksen houden een demonstratiegevecht in Cordoba. Het duel over drie rondes blijft onbeslist. (Foto: Getty Images)

3 april 2005: AZ-keeper Henk Timmer is kansloos op een schot van Feyenoord-aanvaller Salomon Kalou. Mede door een hattrick van de Ivoriaan winnen de Rotterdammers in De Kuip met 4-2. (Foto: Pro Shots)

3 april 2007: Ondanks dit hoogstandje van invaller Patrick Kluivert verliest PSV in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League met 0-3 van Liverpool. (Foto: Reuters)

3 april 2011: De Italiaanse Moto2-coureur Andrea Iannone viert zijn zege in de Grand Prix van Spanje met een wheelie terwijl hij over de finish komt. (Foto: Getty Images)

3 april 2016: De thuiswedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle staat volledig in het teken van Johan Cruijff, die een week eerder is overleden. In de volle Amsterdam ArenA zitten veel oud-ploeggenoten van de legende en de fans eren Cruijff met levensgrote spandoeken. (Foto: Pro Shots)

3 april 2016: Novak Djokovic evenaart het record van Andre Agassi door het prestigieuze tennistoernooi van Miami voor de zesde keer te winnen. De Serviër is in de finale in twee sets te sterk voor Kei Nishikori. (Foto: Pro Shots)

3 april 2019: Tottenham Hotspur opent zijn nieuwe, ruim 1 miljard kostende stadion met vuurwerk én een 2-0-zege op Crystal Palace. (Foto: Pro Shots)

3 april 2019: Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen door de sprint te winnen van een kopgroep van vijf. De Fransman Anthony Turgis wordt tweede en baalt als een stekker. (Foto: Getty Images)