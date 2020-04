Topturnster Simone Biles, die komende zomer een van de grote sterren van Tokio 2020 moest worden, weet nog niet 100 procent zeker of ze volgend jaar mee zal doen aan de uitgestelde Olympische Spelen.

"Er staat nog niks vast", blijft de 23-jarige Biles in een interview met persbureau AP voorzichtig over haar deelname aan de Spelen in 2021. "We zullen het juiste trainingsprogramma moeten vinden zodat ik mentaal en fysiek top kan blijven. Ik probeer echt naar mijn lichaam te luisteren."

De Amerikaanse is met liefst negentien wereldtitels de succesvolste turner aller tijden. Ze won vier jaar geleden in Rio de Janeiro bij haar debuut op de Spelen vier keer goud (teamwedstrijd, meerkamp, vloer en sprong). Op het onderdeel balk moest ze achter winnares Sanne Wevers genoegen nemen met brons.

Biles heeft al aangekondigd dat Tokio hoogstwaarschijnlijk haar laatste Spelen worden. Nu de Spelen vanwege de COVID-19-pandemie een jaar zijn verplaatst (23 juli- 8 augustus 2021), is het voor de Texaanse even flink schakelen.

"Het is een flinke teleurstelling", zegt Biles, die moest huilen toen ze hoorde dat de Spelen uitgesteld zijn. "Het is nu lastig om te denken: we hebben nog een jaar te gaan. Mentaal was ik helemaal klaar voor de Spelen van komende zomer, maar ook voor het idee dat het over vier maanden voorbij is."

Volgens de turnster betekent twaalf maanden extra training nogal wat voor een topsporter. "Geloof me, voor je lichaam voelt het als meer dan een jaar. Mentaal zal het zwaar worden om een extra jaar door te gaan. Het is lastig om even helemaal te resetten."

