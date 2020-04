De MotoGP in Frankrijk van medio mei is donderdag uitgesteld vanwege het coronavirus. Het is de zesde race op de kalender die niet door kan gaan.

Eerder ging er al een streep door de races in Qatar, Thailand, de Verenigde Staten, Argentinië en Spanje. De TT van Assen op 28 juni staat vooralsnog wel op de kalender.

De Franse GP op het circuit van Le Mans zou op 17 mei verreden worden. De MotoGP hoopt later een nieuwe datum vast te stellen, indien de coronacrisis dat toelaat.

"We blijven de situatie continu evalueren. Een nieuwe datum voor de Grands Prix van Frankrijk en Spanje kan niet bevestigd worden voordat duidelijk is wanneer we weer evenementen kunnen organiseren. De herziene kalender wordt zo snel mogelijk gepubliceerd."

Voor de races in Thailand (4 oktober), de Verenigde Staten (15 november) en Argentinië (22 november) werd al een nieuwe datum gevonden. De GP in Qatar zal dit jaar niet verreden worden.

De eerstvolgende race die nog niet afgelast is, is de MotoGP van Italië op 31 mei op het circuit van Mugello.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.