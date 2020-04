Khabib Nurmagomedov heeft het titelgevecht op 18 april tegen Tony Ferguson afgezegd. Daarmee gaat de Russische MMA-vechter in tegen de wil van UFC-baas Dana White, die het gevecht koste wat kost wilde laten doorgaan.

De 31-jarige Numagomedov zit in eigen land in quarantaine. "De hele wereld zou nu in quarantaine moeten zitten", schrijft hij op Instagram.

"Regeringen en beroemdheden roepen iedereen op om thuis te blijven, om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen en mensenlevens te redden. En dan moet Khabib gewoon blijven trainen en naar de andere kant van de wereld vliegen om een potje te vechten?", vraagt de vechter uit Dagestan zich af.

Het was er de UFC veel aan gelegen om het titelgevecht op 18 april door te laten gaan. Directeur White liet in diverse interviews weten dat hij zijn bedrijfsactiviteiten ondanks de coronacrisis niet wil staken. Dat kwam de Amerikaan in eigen land op veel kritiek te staan.

Het is nog niet bekend of de andere gevechten van UFC 249 wel doorgaan. Drie eerdere UFC-evenementen werden door lokale overheden geschrapt.

UFC 249, waar Nurmagomedov tegen Ferguson het hoofdgevecht moest worden, werd al verboden door New York. "Maar als het daar niet door kan gaan, dan doen we het wel ergens anders. Desnoods op de maan", zei White onlangs.

Nurmagomedov: 'Verplaats je in mijn situatie'

Nurmagomedov zegt begrip te hebben voor White, maar ziet geen mogelijkheid om naar New York te reizen. "Begrijp me goed, ik baal er enorm van dat het gevecht niet door kan gaan, misschien wel meer dan wie ook. Ik had grote plannen, maar ik heb helaas niet overal controle over."

De MMA-vechter hoopt dat zijn fans zich in zijn situatie kunnen verplaatsen. "De grootste landen en bedrijven ter wereld zijn geschokt door wat er gebeurt in de wereld en de situatie verandert dagelijks op onvoorspelbare wijze. En dan vinden jullie dat Khabib gewoon moet gaan vechten? Verplaats jezelf eens in mijn situatie."

Nurmagomedov zou tegen Ferguson voor de derde keer zijn wereldtitel in het lichtgewicht verdedigen. Eerder versloeg hij Conor McGregor en Dustin Poirier. Na het gevecht met McGregor in Las Vegas liep het in en buiten de ring volledig uit de hand, waarna beide vechters voor enkele maanden geschorst werden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.