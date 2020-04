De internationale motorsportfederatie FIM heeft MotoGP-coureur Andrea Iannone woensdag achttien maanden geschorst voor dopinggebruik. De Italiaan zegt dat zijn positieve test komt door het eten van verontreinigd voedsel en stapt naar het internationale sporttribunaal CAS.

De dertigjarige Iannone was sinds 17 december al voorlopig geschorst, nadat hij in november bij de Grand Prix van Maleisië positief was getest op de anabole steroïde drostanolon. Ook zijn B-staal was positief.

Normaal staat er een schorsing van vier jaar op het gebruik van dat verboden middel, maar de disciplinaire commissie van de FIM ging mee in het verhaal van Iannone dat hij verontreinigd vlees heeft gegeten.

De Italiaan is door zijn positieve test volgens de reglementen wel schuldig aan dopinggebruik; er is alleen een lichtere straf mogelijk als bewezen is dat een sporter een verboden middel per ongeluk heeft ingenomen.

Iannone, die niet mag racen tot 16 juni 2021, zal nu naar het CAS stappen in de hoop dat zijn schorsing wordt opgeheven. Het is nog niet duidelijk wanneer het sporttribunaal de zaak kan behandelen.

Andrea Iannone reed in het verleden ook voor Suzuki en Ducati. (Foto: Pro Shots)

Aprilia-teambaas vindt schorsing verbijsterend

Iannone is sinds 2013 actief in de MotoGP. Hij heeft één zege en elf podiumplaatsen achter zijn naam staan in hoogste klasse van de motorsport.

De nummer zestien van het WK-klassement van 2019 zou dit jaar beginnen aan zijn tweede seizoen bij Aprilia, maar mogelijk zal nu testcoureur Bradley Smith zijn plek innemen.

Aprilia-teambaas Massimo Rivola blijft voorlopig achter zijn coureur staan. "We zijn verbijsterd door de straf voor Andrea", zegt hij in een verklaring. "Andrea zou vrijgesproken moeten zijn. We steunen hem in zijn beroepszaak."