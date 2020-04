Door het coronavirus gaat 2 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

2 april 1938: De roeiers van Oxford en Cambridge liggen vlak naast elkaar tijdens de negentigste editie van de Boat Race, de eerste die op televisie wordt uitgezonden. Oxford wint de race op de rivier de Theems. (Foto: Getty Images)

2 april 1997: Een paar maanden voordat hij Feyenoorder wordt, moet Julio Ricardo Cruz tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd in Bolivia door de Argentijnse bondscoach Daniel Passarella naar de kleedkamer worden gedragen. De spits is tijdens het verhitte duel (2-1-zege Bolivia) geslagen door een Boliviaans staflid. (Foto: Pro Shots)

2 april 1999: Derek Anderson van de Cleveland Cavaliers dunkt in het NBA-duel met de Philadelphia 76ers snoeihard over de 2,08 meter lange Theo Ratliff heen. (Foto: Getty Images)

2 april 2003: Patrick Kluivert en het Nederlands elftal winnen de EK-kwalificatiewedstrijd in Moldavië met 1-2 door een late goal van Mark van Bommel. (Foto: Pro Shots)

2 april 2006: Leif Hoste en Belgisch kampioen Serge Baguet komen alleen lopend de Koppenberg op tijdens de Ronde van Vlaanderen. De winst in het wielermonument gaat voor het tweede jaar op rij naar Tom Boonen. (Foto: Getty Images)

2 april 2011: India is het eerste land dat zich in eigen huis tot wereldkampioen cricket kroont. De ploeg wint in de finale voor een uitzinnig publiek in Mumbai van Sri Lanka. (Foto: Reuters)

2 april 2014: Keepers en aanvoerders Roman Weidenfeller (links) en Iker Casillas groeten elkaar nadat Real Madrid in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League met 3-0 heeft gewonnen van het Borussia Dortmund van trainer Jürgen Klopp. (Foto: Reuters)

2 april 2017: Lasse Schöne heeft maar 53 seconden nodig om Ajax op voorsprong te zetten in de Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers winnen in eigen huis met 2-1. (Foto: Pro Shots)

2 april 2019: Usain Bolt, de gestopte wereldrecordhouder op de 100 meter, heeft geen enkel probleem om een motortaxi te verslaan bij een gesponsord evenement in de Peruaanse hoofdstad Lima. (Foto: Pro Shots)