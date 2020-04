Door het coronavirus gaat 1 april dit jaar de boeken in als een dag zonder sport, maar in het verleden was dit uiteraard anders. In de rubriek Toen er nog sport was kijkt NU.nl aan de hand van foto's terug op sportgebeurtenissen op dezelfde dag in eerdere jaren.

1 april 1998: Scheidsrechter Mario van der Ende moet het halvefinaleduel tussen Real Madrid en Borussia Dortmund in de Champions League op het laatste moment uitstellen omdat een van de doelen het begeeft. Met zo'n anderhalf uur vertraging wordt alsnog afgetrapt. (Foto: Getty Images)

1 april 2004: Kobe Bryant gaat onder toeziend oog van onder anderen Shaquille O'Neal en Yao Ming voorop in de strijd namens Los Angeles Lakers tegen Houston Rockets. (Foto: Getty Images)

1 april 2007: Een gelukzalige blik bij Theo Bos: de baanwielrenner pakt op Majorca na 2004 en 2006 voor de derde keer de wereldtitel op het onderdeel sprint. (Foto: Reuters)

1 april 2009: Het Nederlands elftal heeft in Amsterdam weinig moeite met Macedonië. Mede dankzij twee treffers van Dirk Kuijt wordt het WK-kwalificatieduel met 4-0 gewonnen. (Foto: Reuters)

1 april 2012: Novak Djokovic wint in een volgepakt stadion het Masters-toernooi van Miami door in de finale af te rekenen met Andy Murray. (Foto: Getty Images)

1 april 2014: Alexander Büttner achtervolgt landgenoot Arjen Robben tijdens Manchester United-Bayern München in de kwartfinales van de Champions League. (Foto: Getty Images)

1 april 2016: Max Verstappen in actie tijdens de eerste training voor de Grand Prix van Bahrein. Het is een van zijn laatste raceweekenden in dienst van Toro Rosso. (Foto: Getty Images)

1 april 2018: Niki Terpstra kijkt nog één keer achterom en weet het: ruim een week na zijn zege in de E3 Harelbeke is hij ook de beste in de Ronde van Vlaanderen. (Foto: Getty Images)