Michel van den Heuvel wordt na de Olympische Spelen van Tokio in 2021 bondscoach van de hockeyers van België, heeft de Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) dinsdag bekendgemaakt.

De 55-jarige Van den Heuvel, die bezig is aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van de hockeyers van Bloemendaal, was al assistent-bondscoach van de Belgische ploeg. Hij neemt na de Spelen de taken over van de Nieuw-Zeelander Shane McLeod, wiens contract eigenlijk na deze zomer al afliep.

Vanwege het uitstel van de Olympische Spelen heeft de KBHB na overleg met Van den Heuvel en McLeod besloten de wijzigingen in de staf een jaar later door te voeren. McLeod vertrekt na de Spelen van 2021, waarna Van den Heuvel bondscoach wordt.

Met België gaat Van den Heuvel op jacht naar eremetaal op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Zijn nieuwe contract loopt na dat toernooi af.

Eerder was Van den Heuvel al bondscoach van de Oranjemannen met wie hij in 2010 derde werd op het WK. Met Bloemendaal werd hij afgelopen seizoen voor het eerst landskampioen.

Voordat de competitie werd stilgelegd, stond Van den Heuvel met Bloemendaal riant aan kop in de hoofdklasse. Het is onduidelijk of en wanneer de competitie kan worden uitgespeeld.

