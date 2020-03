De Women's Tennis Association (WTA) overweegt om het tennisseizoen met enkele weken te verlengen. Daarmee zou een aantal van de afgelaste toernooien kunnen worden ingehaald.

Het tennisseizoen ligt sinds begin deze maand stil vanwege het coronavirus. Volgens de WTA komen verschillende tennissters nu al in de problemen omdat ze prijzengeld mislopen.

"We zijn druk in gesprek met de toernooidirecteuren en onderzoeken de mogelijkheid om het 44 weken durende tennisseizoen te verlengen", laat een woordvoerder van de WTA dinsdag aan Reuters weten.

"We hopen van harte dat de toernooien weer snel van start kunnen gaan, maar natuurlijk is dat alleen mogelijk als de gezondheid van spelers, trainers en toeschouwers kan worden gegarandeerd."

Op zijn vroegst in juni weer wedstrijden

Alle WTA- en ATP-toernooien zijn tot en met 7 juni geschrapt. Daarmee wordt het volledige gravelseizoen overgeslagen. De internationale tennisfederatie ITF heeft ook alle andere toernooien met lager geklasseerde spelers tot en met 8 juni afgelast.

Het tennisseizoen bij de vrouwen eindigt traditiegetrouw met de WTA Finals, die dit jaar van 1 tot en met 8 november op het programma staan. Daarna breekt er voor de spelers normaal gesproken een toernooiloze periode van acht tot tien weken aan.

De Libéma Open in Rosmalen, die van 8 tot en met 14 juni wordt gehouden, is samen met het WTA-toernooi in Nottingham het eerstvolgende evenement dat vooralsnog wél gewoon doorgaat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.