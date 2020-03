Een deel van het tenniscomplex van de US Open in New York wordt de komende dagen ingericht als noodhospitaal. Op het beroemde Flushing Meadows zullen zo'n 350 patiënten worden opgevangen, meldt de Amerikaanse tennisbond (USTA) dinsdag.

In het Billie Jean King National Tennis Center, zoals het tennispark officieel heet, zullen in principe geen patiënten met het coronavirus worden opgenomen. Met de extra bedden moet de druk op de ziekenhuizen in New York worden verlicht. Ook in Central Park wordt een noodhospitaal ingericht.

"We zijn hier om te helpen; daar mag geen twijfel over bestaan", zegt Chris Widmaier, woordvoerder van de USTA, tegen Reuters. "New York is ons thuis. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

De verbouwing van het tenniscomplex zal dinsdag beginnen. Het is de bedoeling dat later deze week de eerste patiënten al worden opgevangen.

New York is in de Verenigde Staten het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Ruim 67.000 mensen zijn positief getest op het COVID-190-virus en 1.342 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

De US Open staat dit jaar ondanks de verspreiding van het virus nog gewoon van 31 augustus tot 13 september op het programma. Het Grand Slam-toernooi werd vorig jaar gewonnen door Rafael Nadal en Bianca Andreescu.

