De licentie van topbokser Billy Joe Saunders is tijdelijk ingetrokken. De Brit kwam maandag in opspraak nadat hij in een video op sociale media mannen tips gaf over hoe ze hun vrouw kunnen slaan.

De Britse boksbond BBBoC meldt maandag dat de licentie van Saunders voor onbepaalde tijd is afgenomen, tot er een uitspraak van een tuchtrechter is. "Er zal een hoorzitting plaatsvinden, waarvan de datum zo snel mogelijk bekend gemaakt zal worden", schrijft de bond in een korte verklaring.

De dertigjarige Saunders won al zijn 29 gevechten als prof. Hij bezit momenteel de wereldtitel bij het supermiddengewicht van de WBO. Tussen 2015 en 2018 had hij al de wereldtitel bij het middengewicht van diezelfde bond op zijn naam staan.

40 Video Billy Joe Saunders demonstreert hoe je een vrouw slaat

In zijn video is te zien hoe Saunders met behulp van een bokszak instructies geeft aan mannen die ruzie hebben met hun partner. "Deze video is voor vaders en echtgenoten die een vrouw of vriendin hebben", zegt de Brit in de video.

"COVID-19 wordt steeds serieuzer, we zitten geïsoleerd thuis in kleine ruimtes. Als je vrouw een grote mond heeft, dan probeer jij natuurlijk geduldig te blijven, maar na een dag of zes explodeer je."

Op een bokszak demonstreert de bokser vervolgens hoe je eerst een harde klap op de kin kan geven. Als de vrouw nog verbaasd is over wat er is gebeurd, moet een tweede stoot uitgedeeld worden, aldus Saunders.