Chef de mission Pieter van den Hoogenband vindt het mooi dat er nu al duidelijkheid is over de nieuwe data van de Olympische Spelen. Het grootste sportevenement ter wereld wordt nu van 23 juli tot en met 8 augustus 2021 gehouden in Tokio.

"We hoopten op deze snelle duidelijkheid", zegt Van den Hoogenband. "364 dagen later dan gepland gaan we dus beginnen aan de Spelen. Ruim een jaar extra voorbereiding voor iedereen. 23 juli 2021 staat nu met een groot uitroepteken in mijn agenda."

De Spelen zouden eigenlijk komende zomer worden gehouden, maar door de wereldwijde coronacrisis werd het onmogelijk voor sporters om zich fatsoenlijk voor te bereiden. Bovendien ging er een streep door veel kwalificatietoernooien, waardoor vorige week besloten werd om de Spelen naar 2021 te verschuiven.

Het internationaal olympisch comité (IOC) beloofde op dat moment binnen drie weken een nieuwe startdatum wereldkundig te maken, maar het kostte de organisatie van voorzitter Thomas Bach uiteindelijk slechts zes dagen.

'Ik zie veel wilskracht bij sporters en coaches'

Het IOC moet zich nog wel buigen over een nieuwe kwalificatieprocedure voor de sporters die zich nog voor de Spelen kunnen plaatsen. De reeds gekwalificeerde atleten behouden zoals bekend hun olympisch ticket.

"Hopelijk komen de internationale bonden waar nog kwalificaties voor open staan, snel met kwalificatieprocedures en data van evenementen", zegt Van den Hoogenband. "Onze sporters en coaches gaan aan de slag met nieuwe of aangepaste voorbereidingen. Ik hoor en zie veel wilskracht bij hen."

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF is eveneens blij dat er nu al duidelijkheid is. "Vooral voor de sporters die nu weer kunnen plannen. Een verschuiving naar het voorjaar zou wat betreft weersomstandigheden mooi zijn geweest, maar we bereiden ons toch al zeven jaar voor op de warmte straks."

Door de uitstel van de Spelen worden de Paralympische Spelen nu van 24 augustus tot en met 5 september gehouden in Tokio, zestien dagen na de reguliere Spelen.