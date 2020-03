Wit-Rusland is momenteel het enige Europese land waar sportwedstrijden nog wél doorgaan. President Alexander Lukashenko, die de zorgen om het coronavirus publiekelijk bagatelliseert, deed zaterdag zelf mee aan een ijshockeyduel.

De 65-jarige Lukashenko, die vaak wordt omschreven als de laatste Europese dictator, is sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland. Vorige week gaf hij zijn landgenoten de volgende instructies over het coronavirus: "Drink veel wodka, ga naar de sauna en werk hard."

De president zag dan ook geen reden om zaterdagavond niet mee te doen aan een galawedstrijd in het ijshockey, zijn favoriete sport. Na het duel benadrukte hij in een interview met staatszender ONT nogmaals dat er geen reden voor paniek is.

"Het is beter om staand te sterven dan op je knieën te leven", zei Lukashenko. "Waarom zou ik stoppen met ijshockeyen? Er zijn hier geen virussen. Ik heb ze in ieder geval niet gezien. Dit is een koelkast, dat is het beste medicijn voor een virus."

Er werd zaterdag ook weer gewoon gevoetbald in de Wit-Russische competitie. Zo won koploper FK Minsk in de tweede speelronde van de Vysshaya Liga voor zo'n 1.800 toeschouwers de derby tegen Dinamo Minsk (3-2).

Voorlopig zijn er in Wit-Rusland slechts 94 bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus. Het land heeft nog geen doden gemeld vanwege het virus.

