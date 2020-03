De Olympische Spelen, het EK voetbal, de Giro d'Italia en Roland Garros. Het is een kleine greep uit alle sportevenementen die vanwege het coronavirus zijn uitgesteld, maar welke evenementen gaan deze zomer nog wel door? Een overzicht.

EK roeien (5-7 juni)

Het Europees kampioenschap roeien in het Poolse Poznan staat nog altijd op de oorspronkelijke datum op de kalender en kan daardoor het eerste (grote) evenement worden dat niet hoeft te wijken vanwege het coronavirus. Er werden al wel wereldbekerwedstrijden geschrapt, maar over de EK moet nog een besluit komen.

Libéma Open (8-14 juni)

De ATP en WTA hebben vorige week vanwege het coronavirus gezamenlijk een streep gezet door het gravelseizoen. Het betekent dat op zijn vroegst begin juni weer getennist wordt. Het grastoernooi van Rosmalen gaat daarom nog door en kan - samen met Stuttgart - het eerste toernooi worden sinds de onderbreking van het tennisseizoen.

GP Canada (14 juni)

De Grand Prix van Canada was eerst de negende race van het Formule 1-seizoen, maar door alle afgelastingen staat de GP in Montreal momenteel te boek als seizoensopener. De organisatie van de race is optimistisch over het doorgaan van de GP op 14 juni, maar een zekerheid is het zeker niet.

NK wielrennen (17-21 juni)

Het wielerseizoen ligt de komende tijd stil, want het Critérium du Dauphiné (vanaf 31 mei) is de eerste grote koers die op de kalender staat. De NK wielrennen (ruim twee weken later) gaan nog door, want in Nederland liggen alle wieleractiviteiten stil tot 1 juni.

Max Verstappen weet nog altijd niet zeker wanneer hij zijn eerste race van dit jaar gaat rijden. (Foto: Pro Shots)

EK judo (19-21 juni)

De organisatie van het Europees kampioenschap judo lijkt zeker van zijn zaak als het gaat om het doorgaan van het evenement, want het toernooi in Praag is van begin mei al uitgesteld naar 19-21 juni.

Tour de France (27 juni-19 juli)

Ook de Tour de France valt buiten alle geschrapte wielerevenementen en staat nog op doorgaan. Er is wel kritiek, want veel renners klagen bijvoorbeeld over de verstoorde voorbereiding. De Franse minister van Sport Roxana Maracineanu sluit niet uit dat de Tour 'achter gesloten deuren' verreden zal worden. Het is een van de scenario's waar momenteel naar wordt gekeken.

TT Assen (28 juni)

De start van het MotoGP-seizoen is voorlopig uitgesteld tot 17 mei, dan staat de Grand Prix van Frankrijk op het programma. De race in Assen is momenteel de vijfde race op de kalender.

Wimbledon (29 juni-12 juli)

De organisatie van Wimbledon houdt volgende week spoedberaad over de gevolgen die de coronacrisis heeft voor de komende editie, die op 29 juni van start zou moeten gaan. Daarbij liggen alle scenario's op tafel, inclusief uitstel en het volledig schrappen van het toernooi. Er zal nauw overleg worden gevoerd met de tennisbonden ATP, WTA, ITF en de andere Grand Slams.

Wimbledon werd tot dusver alleen geschrapt tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. (Foto: Pro Shots)

The Open Championship (12-19 juli)

Het golftoernooi in Engeland wordt beschouwd als het oudste en meest prestigieuze golftoernooi van de wereld. The Open Championship lijkt ook het eerste grote toernooi van de zomer te worden, want de US Open (15-21 juni) wordt volgens diverse media al uitgesteld.

Vuelta a España (14 augustus-6 september)

De Tour de France gaat voorlopig nog door en dat geldt dan logischerwijs ook voor de Vuelta a España. De eerste rit van de Spaanse ronde is in Nederland en de organisatie achter de start heeft goede hoop dat de Vuelta niet hoeft af te wijken van de huidige begindatum.

WK roeien (16-23 augustus)

Het wereldkampioenschap roeien in het Sloveense Bled krijgt net als de EK roeien nog te horen of het groen licht krijgt van wereldroeibond FISA.

US Open (24 augustus-13 september)

De US Open zit in hetzelfde schuitje als de Vuelta en de WK roeien: het evenement is pas over een paar maanden en ook bij de US Open zit er - met Wimbledon - nog een groot toernooi voor. Toch is een verplaatsing niet ondenkbaar, want het Amerikaanse Grand Slam-toernooi in New York is nu een week voor de start van het uitgestelde Roland Garros (20 september-4 oktober).

EK atletiek (26-30 augustus)

Van alle evenementen in dit overzicht heeft de organisatie van het Europees kampioenschap atletiek de minste zorgen. Het toernooi begint pas op 26 augustus en kan vanwege de uitgestelde Olympische Spelen misschien wel profiteren van een verbeterd deelnemersveld.

De EK atletiek lijkt een van de weinige toernooien waar de Nederlandse atleten nog kunnen schitteren dit jaar. (Foto: Pro Shots).

*In dit overzicht is het voetbal buiten beschouwing gelaten, omdat er veel onduidelijkheid is over het vervolg van bijvoorbeeld de Eredivisie, de Champions League en de Europa League. Die onduidelijkheid geldt ook voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.

Ook de evenementen die al verplaatst zijn - zo wordt Roland Garros niet in mei gespeeld maar in september en oktober - komen niet terug in dit overzicht. Voor het EK judo is een uitzondering gemaakt, omdat dat evenement juist is verplaatst naar de sportzomer.

