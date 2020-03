Novak Djokovic is de volgende toptennisser die financieel gaat helpen in de strijd tegen het coronavirus. De Serviër doneert samen met zijn vrouw 1 miljoen euro voor de aanschaf van medische apparatuur in zijn geboorteland.

"Ik wil mijn dank uitspreken aan al het medische personeel over de hele wereld en in mijn geboorteland Servië voor het helpen van iedereen die besmet is met het coronavirus", zegt Djokovic vanuit Spanje in een videoconferentie met Servische media.

"Helaas raken er elke dag meer en meer mensen besmet. Mijn vrouw Jelena en ik stellen een plan op hoe we onze middelen het beste kunnen doneren aan mensen in nood. Onze donatie is 1 miljoen euro voor de aanschaf van ventilatoren en andere medische apparatuur."

In Servië zijn inmiddels ruim vierhonderd positieve besmettingen gemeld. Er zijn acht mensen in het land overleden aan het COVID-19-virus. Servië staat nog buiten de top vijftig van landen met de meeste bevestigde besmettingen.

Federer en Nadal strijden ook tegen coronavirus

De 32-jarige Djokovic volgt met de donatie zijn grote rivalen in het tennis, Roger Federer en Rafael Nadal. Woensdag liet Federer weten 1 miljoen Zwitserse frank (circa 950.000 euro) over te maken aan Zwitserse gezinnen die extra kwetsbaar zijn.

Een dag later zei Nadal dat hij samen met basketbalspeler Pau Gasol geld wil inzamelen om de coronacrisis te bestrijden in Spanje. Nadal riep andere Spaanse topsporters op om gezamenlijk 11 miljoen euro op te halen.

