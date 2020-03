De Amerikaanse National Football League (NFL) heeft zijn clubs donderdag (lokale tijd) gewaarschuwd om niet in het openbaar kritiek te leveren op de beslissing om de jaarlijkse draft van eind april door te laten gaan.

"Het heeft geen zin om in het openbaar kwesties rond de draft te bespreken. Als je dat wel doet, kan dat reden zijn voor disciplinaire maatregelen", schrijft NFL-baas Roger Goodell in een intern memorandum dat in handen is van ESPN.

Bij de draft mogen NFL-clubs elk jaar om de beurt nieuwe spelers kiezen. Dit zijn bijna allemaal (jonge) American footballers die klaar zijn met hun sportieve loopbaan op universiteiten. Voor de clubs is het een belangrijke manier om hun selectie te versterken.

De draft is het grootste evenement van de NFL buiten het wedstrijdseizoen (september-februari) om. Vorig jaar waren er meer dan 600.000 mensen in Nashville om te kijken welke spelers er gekozen werden en gemiddeld waren er over drie dagen 6,1 miljoen tv-kijkers.

Vorig jaar stroomde Nashville vol voor de NFL-draft. (Foto: Pro Shots)

'Draft kan positief zijn voor VS'

Er is de NFL daarom veel aan gelegen om de draft volgens planning door te laten gaan van 23 tot en met 25 april. Er is al wel besloten om de grote show in Las Vegas af te gelasten vanwege het coronavirus, maar volgens Goodell is er binnen de NFL-directie "unanieme steun" voor het vasthouden aan de afgesproken data.

"Ik geloof dat het houden van de draft zoals gepland zeer positief kan uitwerken voor onze clubs, onze fans en ons land in zijn geheel", schrijft Goodell.

Ook in de Verenigde Staten liggen alle grote sportcompetities stil vanwege het COVID-19-virus. De NBA (basketbal) en de NHL (ijshockey) zaten in het laatste stadium van het reguliere seizoen, terwijl de MLB (honkbal) op het punt van beginnen stond.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.