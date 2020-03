Max Caldas en Alyson Annan zullen op de Olympische Spelen als bondscoach van respectievelijk de Nederlandse hockeymannen en -vrouwen fungeren. De KNHB verlengde de contracten van de trainers vrijdag tot en met de uitgestelde Spelen.

Caldas liet de hockeybond in februari weten dat hij na de Spelen van Tokio toe is aan een nieuwe uitdaging en stopt als bondscoach. Toen deze week bekend werd dat de Spelen vanwege het coronavirus zijn uitgesteld tot 2021, zei de Argentijn nog niet te weten wat dat voor zijn toekomst betekende.

De KNHB kwam desondanks snel tot overeenstemming met Caldas en ook met Annan over verlenging van hun contracten, die op 1 december van dit jaar afliepen. Ze blijven actief tot en met de Spelen, al is nog niet bekend wanneer die precies gehouden worden.

"Het besluit van het IOC om de Olympische Spelen uit te stellen, was voor ons direct reden met beide bondscoaches in gesprek te gaan", zegt Jeroen Bijl, technisch directeur van de hockeybond. "Met zowel de vrouwen als de mannen waren we naar tevredenheid in voorbereiding op Tokio 2020. Beide teams zijn erbij gebaat de ingeslagen weg onder leiding van Alyson en Max voort te zetten."

Donderdag maakte Eva de Goede al bekend dat ze haar geplande afscheid van Oranje uitstelt. De tweevoudig wereldspeelster van het jaar stopt na de Spelen als international.

