NOC*NSF heeft donderdag een bedrag van 4 tot 5 miljoen euro vrijgemaakt voor een noodfonds voor de Nederlandse sport. Op die manier hoopt de sportkoepel de financiële gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk op te vangen.

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF is onder de indruk van alle inspanningen binnen de Nederlandse sportwereld. "Van sportvereniging tot ondernemende sportaanbieder en dat geldt ook voor alle evenementorganisatoren, iedereen werkt met grote inzet mee", zegt ze op de website van NOC*NSF.

"De sector maakt daardoor een scherpe val van de inkomsten mee, terwijl de kosten in veel gevallen doorlopen", vervolgt Van Zanen-Nieberg. "Wij maken nu vanuit onze beschikbare budgetten middelen vrij zodat we onze unieke sportinfrastructuur kunnen helpen om deze crisis te overleven en zo de sociale cohesie in onze samenleving daarna zo snel mogelijk weer een boost te kunnen geven."

Volgens algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF doen de Nederlandse sportbonden er alles aan om hun verenigingen bij te staan tijdens de coronacrisis. De gevolgen voor de sportverenigingen zijn nu al groot, waardoor besloten is om het zogeheten Coronanoodfonds Sport op te richten.

Vorige week berekende NOC*NSF dat de Nederlandse sport door de coronacrisis 950 miljoen euro aan inkomsten dreigt mis te lopen. De sportkoepel drong er daarom bij de overheid op aan om een noodfonds op te starten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.