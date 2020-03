Het olympisch kwalificatietoernooi boksen dat onlangs in Londen werd gehouden, lijkt inmiddels voor zes nieuwe coronabesmettingen te hebben gezorgd. Dat meldt de BBC donderdag na navraag bij de teams.

De Turkse boksbond maakte eerder op donderdag al bekend dat twee boksers en een coach het COVID-19-virus onder de leden hebben. Nu laat de Kroatische bond weten dat een bokser en twee coaches besmet zijn.

"Onze epidemioloog zegt dat ze het virus waarschijnlijk hebben opgelopen tijdens het OKT", zegt directeur Marko Marovic van de Kroatische bond tegen de BBC. "Onze prioriteit is de gezondheid van de boksfamilie. We blijven bidden dat alles goed afloopt en dat er geen nieuwe besmettingen bij komen."

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus liggen sportevenementen massaal stil, maar het OKT boksen ging onlangs verrassend genoeg gewoon door. Na drie dagen besloot de organisatie in Londen om het toernooi alsnog stop te zetten.

De Turkse boksbond haalde donderdag in gesprek met The Guardian al uit naar het internationaal olympisch comité (IOC) en de Britse regering vanwege het laten doorgaan van het OKT. "Velen onder ons hadden al grote bedenkingen. Het was onverantwoord."

Het is nog niet bekend wanneer het OKT wordt afgemaakt. Het IOC besloot dinsdag om de Olympische Spelen van komende zomer uit te stellen naar 2021, waardoor het toernooi niet noodzakelijk op korte termijn ingehaald hoeft te worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.