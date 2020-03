De MotoGP heeft donderdag ook de Grand Prix van Spanje afgelast. Daarmee komt het aantal uitgestelde races op vijf.

De race op het circuit van Jerez zou op 3 mei plaatsvinden, maar door het coronavirus is er een streep door het evenement gezet. "Tot onze spijt moeten we bekendmaken dat de Grand Prix van Spanje is uitgesteld", schrijft de MotoGP op zijn website.

"We blijven de situatie continu evalueren. Een eventuele nieuwe datum voor de race kan niet bevestigd worden, voordat duidelijk is wanneer we weer kunnen gaan racen. Een nieuwe kalender zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden."

Spanje is zwaar getroffen door het COVID-19-virus met ruim 56.000 geregistreerde besmettingen en meer dan vierduizend doden.

Seizoen begint mogelijk medio mei in Frankrijk

De race in Jerez moest het openingsweekend van de MotoGP worden, nadat vier eerdere races waren uitgesteld. In Qatar, Thailand, de Verenigde Staten en Argentinië kon de Grand Prix eerder al niet doorgaan.

De eerste race die nog wel op het programma staat, is de GP van Frankrijk op 17 mei op het circuit van Le Mans. De TT van Assen staat op 28 juni op de kalender.

