Het kandidatentoernooi schaken in Jekaterinenburg is donderdag alsnog stilgelegd. De wereldschaakbond besloot daartoe nadat de Russische overheid meldde het luchtruim vrijdag te sluiten.

De wereldschaakbond is wel van plan om het kandidatentoernooi later dit jaar af te maken als het coronavirus onder controle is. De resultaten van de eerste zeven ronden blijven dan ook staan.

Het kandidatentoernooi was een van de weinige sportwedstrijden die ondanks de uitbraak van het coronavirus gewoon doorgingen. Er werden wel maatregelen genomen; zo was er geen publiek aanwezig en mochten er geen handen worden geschud.

Anish Giri is een van de acht deelnemers. De Hagenaar maakte zich nooit zorgen over het COVID-19-virus. "Ik geloof nog steeds dat er een grotere kans is dat ik de titel dit jaar win dan dat ik omval door het coronavirus", zei hij voorafgaand aan het evenement.

De 25-jarige Giri staat dankzij één zege, vijf remises en één nederlaag op een gedeelde derde plaats, op een punt achterstand van koplopers Ian Nepomniachtchi en Maxime Vachier-Lagrave (3,5 om 4,5).

Het kandidatentoernooi zou nog tot en met 5 april duren. De winnaar is later dit jaar de uitdager van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen.

