De Turkse boksbond heeft donderdag uitgehaald naar het internationaal olympisch comité (IOC). Volgens hen hebben drie teamleden het coronavirus opgelopen tijdens het Europese olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Londen.

"Terwijl de wereld extreme maatregelen neemt om het virus te bekampen, ben ik verstomd dat een IOC-taskforce en de Britse regering het toernooi hebben laten doorgaan", zegt voorzitter Eyup Gozgec tegen The Guardian.

"Velen onder ons hadden al grote bedenkingen. Het was onverantwoord. En het resultaat is dat nu drie teamleden positief hebben getest. Allen worden behandeld en het gaat gelukkig goed met ze."

De Turkse boksbond bevestigt op de eigen website de positieve test van bokser Serhat Güler en trainer Seyfullah Dumlupinar, maar geeft niet de naam prijs van de derde persoon.

OKT een van weinige sportevenementen

Het OKT was anderhalve week geleden een van de weinige sportevenementen die doorgingen. De organisatie besloot na de eerste twee dagen eerst om geen toeschouwers meer binnen te laten en schrapte even later alle nog resterende wedstrijden.

"Dit besluit is genomen op basis van de steeds veranderende situatie in de wereld", schreef het IOC in een verklaring. Onder anderen Nouchka Fontijn hoefde daardoor op het allerlaatste moment toch niet in actie te komen.

Onlangs werden ook het wereldwijde OKT en de Olympische Spelen zelf in Tokio uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Spelen worden nu volgend jaar gehouden, maar een datum is nog niet bekend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.