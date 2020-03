Conor McGregor heeft woensdagavond aangekondigd 1 miljoen euro te doneren aan Ierse ziekenhuizen. Met zijn schenking wil de MMA-vechter bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus.

"Vandaag doneer ik 1 miljoen euro, voor beschermende materialen aan alle ziekenhuizen in de regio Leinster. De Ierse regio die het zwaarst getroffen is", schrijft McGregor op Twitter.

De Ierse kooivechter prees een aantal ziekenhuizen in de regio. "St. James's, Mater, Tallaght, Beaumont en St. Vincent's doen geweldig werk. Waar zou de wereld zijn zonder al die dappere mannen en vrouwen? God zij met jullie en houdt jullie veilig en gezond."

Een dag eerder had McGregor nog opgeroepen tot een volledige lockdown in Ierland om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ierland telt zo'n vijftienhonderd besmettingen met het COVID-19-virus en negen dodelijke slachtoffers.

UFC negatief in het nieuws tijdens coronacrisis

De 31-jarige McGregor is de bekendste en rijkste Ierse sportman. Hij heeft een geschat vermogen van ruim 100 miljoen euro. Hij maakte in januari een succesvolle rentree na ruim een jaar afwezigheid in de UFC.

De UFC kwam vooral in de Verenigde Staten negatief in het nieuws. Directeur Dana White wilde evenementen zoveel mogelijk laten doorgaan. Door de Amerikaanse overheid werden drie Fight Nights afgelast.

