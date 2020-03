De kans is groot dat de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar in juli en augustus gehouden zullen worden. Binnen een maand neemt het internationaal olympisch comité (IOC) daar een besluit over.

Sinds het IOC begin deze week besloot dat de Spelen vanwege het coronavirus dit jaar niet gehouden kunnen worden, is de sportkoepel op zoek naar een nieuwe datum. Uit berichten in Japanse media valt op te maken dat de Spelen vermoedelijk met exact een jaar uitgesteld worden.

"De kans is aannemelijk dat de Spelen tussen de tennistoernooien Wimbledon en US Open gehouden worden", zegt John Coates, hoofd coördinatie van de Spelen in Tokio, in de Japanse krant Yomiuri. Wimbledon eindigt medio juli en de US Open begint eind augustus.

De Spelen stonden dit jaar gepland van 24 juli tot en met 9 augustus. "We verwachten dat we binnen vier weken de nieuwe datum bekend kunnen maken", aldus Coates.

World Athletics bereid om WK te verplaatsen

Het IOC heeft bij het bepalen van een nieuwe datum rekening te houden met de kalenders van 33 verschillende sporten.

Zo valt bijvoorbeeld de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene begin augustus 2021 samen met de beoogde nieuwe datum voor de Spelen. Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics, liet al weten dat de WK indien noodzakelijk met een jaar kan worden uitgesteld.

Ook onder meer de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka en het EK hockey in Amstelveen vallen in juli en augustus 2021 en zullen mogelijk moeten wijken.

IOC-voorzitter Thomas Bach zei woensdag nog dat alle opties open worden gehouden. De Spelen zullen sowieso in 2021 worden gehouden, uiterlijk in de zomer, vertelde hij.