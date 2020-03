Anthony Joshua zit de komende tijd in thuisisolatie. De Britse bokser kwam eerder deze maand in contact met prins Charles, bij wie het coronavirus is vastgesteld.

De wereldkampioen zwaargewicht bij boksbonden IBF, IBO, WBO en WBA woonde op 9 maart in de Westminster Abbey een dienst bij, waarbij ook prins Charles aanwezig was. Woensdag werd bekend dat de 71-jarige Charles positief is getest op het COVID-19-virus.

"Anthony is thuis, conform de door de regering vastgestelde inperkingsmaatregelen", vertelt een woordvoerder van Joshua aan het Britse tabloid Daily Mail. "Hij is in orde en in goede gezondheid."

Voor de dertigjarige Joshua staat op 20 juni een wereldtitelgevecht tegen de Bulgaar Kubrat Pulev op het programma. Door de wereldwijde coronacrisis lijkt het echter hoogst onwaarschijnlijk dat de ontmoeting in Londen kan doorgaan.

"Het is onmogelijk om op 20 juni te vechten, ook al ben ik er klaar voor", zei Pulev vorige week tegen persbureau Reuters. "Het wordt een aantal maanden later, misschien richting het einde van 2020."

