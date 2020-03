Anish Giri is bij het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg al voor de vijfde keer blijven steken op remise. De partij van de Nederlandse schaker tegen de Rus Alexander Grischuk leverde woensdag geen winnaar op.

Giri speelde de Engelse Opening, maar Grischuk reageerde alert met een vroege opmars van de h-pion. Nadat de dames geruild waren, kwamen de schakers bij zet 40 een remise overeen.

Met 3,5 punt na zeven ontmoetingen bezet Giri de gedeelde derde plaats in de stand. De Hagenaar wist alleen te winnen van Kirill Alekseenko. Tegen Ian Nepomniachtchi leed hij zijn enige nederlaag.

Nepomniachtchi verloor woensdag zelf van Maxime Vachier, waardoor de Rus zijn koppositie nu met de Fransman moet delen. Beide schakers hebben 4,5 punt.

Het kandidatentoernooi in Rusland is een van de weinige sportwedstrijden die ondanks de uitbraak van het coronavirus doorgaat. Er zijn wel maatregelen genomen. Zo is er geen publiek aanwezig en mogen er geen handen worden geschud.

Het kandidatentoernooi duurt nog tot en met 5 april. De winnaar is de uitdager van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen.

