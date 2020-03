Max Caldas wil nog niets kwijt over zijn toekomst als bondscoach van de Nederlandse hockeyers, nu uitstel van de Olympische Spelen een feit is. De 47-jarige coach zou na de Spelen in Tokio stoppen bij de hockeybond.

"Tot 1 december is er tijd genoeg om te praten, over hoe wat, wie en waar", zegt Caldas woensdag in gesprek met NU.nl. Volgens de bondscoach loopt zijn contract formeel op 1 december af. "Mijn rol is op dit moment ondergeschikt; eerst moeten we deze pandemie te boven komen. We hebben daar als sporters een voorbeeldfunctie in."

Caldas liet de hockeybond halverwege februari weten dat hij na de Spelen zou stoppen als bondscoach. De geboren Argentijn verklaarde destijds dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. "Waar die uitdaging ligt, weet ik nog niet. Binnen of buiten de hockeywereld? Als coach of wellicht wel in een heel andere rol? Toch heb ik de knoop nu doorgehakt."

Caldas is sinds de zomer van 2014 keuzeheer bij de Nederlandse hockeyers, waarmee hij twee Europese titels veroverde (2015 en 2017) en een WK-finale verloor (2018). In oktober bemachtigde hij met de hockeyequipe een olympisch ticket voor de Spelen in Tokio na een gewonnen tweeluik met Pakistan.

Max Caldas veroverde in oktober vorig jaar met de Nederlandse hockeyers een ticket voor de Olympische Spelen na een gewonnen tweeluik met Pakistan. (Foto: Pro Shots)

'Uitstel is de enige goede keuze'

Caldas is het roerend eens met het besluit van het internationaal olympisch comité om de Spelen vanwege de wereldwijde uitbraak van coronavirus te verplaatsen naar 2021. "Het is de enige goede keuze. We moeten als wereld deze coronacrisis overwinnen, om pas daarna gezond te kunnen sporten."

"Deelname aan de Olympische Spelen was op dit moment op heel veel factoren oneerlijk en gevaarlijk geweest. De sport moet zich niet boven de maatschappij plaatsen. Iedereen moet gezond worden, dat gaat voor."

Caldas voerde dinsdagavond via Skype conferencecalls met de spelers en stafleden over de komende tijd. Ook de hockeyers zijn door de overheidsmaatregelen tegen het COVID-19-virus volledig op zichzelf aangewezen. Alle sportclubs en sportcomplexen zijn tot en met 6 april gesloten. Ook de Nederlandse hoofdklasse ligt voorlopig stil.

"En om een nieuw programma te maken, moeten we de nieuwe data van de Spelen krijgen. Ook is er nog onduidelijkheid over de sportrichtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een kwestie van afwachten."

