Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) hoopt snel te kunnen melden wanneer de Olympische Spelen ingehaald kunnen worden. Volgens de Duitser is het geen uitgemaakte zaak dat het vierjaarlijkse evenement in de zomer van 2021 plaatsvindt.

"We hebben afgesproken dat de Spelen uiterlijk in de zomer van 2021 gehouden moeten worden. Dat betekent niet dat het ook in de zomer gaat gebeuren. Alle opties liggen op tafel en worden bekeken", antwoordde Bach woensdag op de vraag of de Spelen in de lente gehouden kunnen worden.

Het IOC maakte dinsdag bekend dat de Spelen van komende zomer in Tokio naar 2021 worden verplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar over een nieuwe datum is nog veel onduidelijkheid. Bach zal de kwestie donderdag in een conferencecall met alle internationale sportbonden bespreken.

"Het wordt een flinke uitdaging", erkende de IOC-baas al. "We willen zo snel mogelijk met een datum komen, maar de prioriteit moet liggen bij de kwaliteit van het besluit. We moeten met heel veel zaken rekening houden."

Olympische Spelen werden nog nooit uitgesteld

Niet alleen moet het IOC een nieuwe datum voor de Spelen vinden, ook veel olympische kwalificatietoernooien werden de laatste tijd uitgesteld en moeten opnieuw gepland worden. Ondertussen is het nog onduidelijk hoelang de problemen door het coronavirus blijven aanhouden, wat het er niet makkelijker op maakt.

Het is bovendien pas de eerste keer in de historie dat de Olympische Spelen worden uitgesteld. Om het hele proces in goede banen te kunnen leiden, heeft het IOC een speciale werkgroep opgericht met de naam 'Here we go'.

"Onze missie is om de Spelen te organiseren en daarmee de droom van de atleten over de hele wereld uit te laten komen. Daar zullen wel offers en compromissen voor nodig zijn. Het wordt een moeilijke, maar hopelijk een mooie puzzel", aldus Bach.

